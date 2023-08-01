Новая технология восстановила чувствительность и движение рук парализованного
Сочетая мозговые имплантаты, искусственный интеллект и электрическую стимуляцию, группа исследователей, инженеров и хирургов разработала новую технологию «двойного нейронного шунтирования», которая восстановила движения и чувствительность рук человека с параличом нижних конечностей, сообщили в Институте медицинских исследований Файнштейна в Манхассете (США).
Жизнь Кита Томаса из городка Массапекуа, штат Нью-Йорк, изменилась 18 июля 2020 года, когда он неудачно нырнул в бассейн. Мужчина повредил позвоночник и остался парализованным. Но благодаря участию в первом в своем роде клиническом исследовании Томас теперь может двигать руками и впервые за три года почувствовать, как его сестра держит его за руку.
Авторы разработки использовали функциональную магнитно-резонансную томографию, чтобы составить карту мозга Томаса, точно определив области, ответственные за движение рук и ощущение прикосновения. Затем последовала 15-часовая операция на открытом мозге для установки имплантатов. Томас бодрствовал и в режиме реального времени давал обратную связь хирургам. Затем два порта, которые теперь торчат из головы Томаса, были подключены к компьютеру. ИИ читает, интерпретирует и переводит его мысли в действие.
Когда Томас думает о том, чтобы сжать руку, электрические сигналы, посылаемые его мозгом, расшифровываются компьютером, который посылает сигналы на гибкие неинвазивные электроды, расположенные на его позвоночнике и мышцах предплечья, которые заставляют его руку двигаться. Датчики на кончиках его пальцев и ладони отправляют информацию о прикосновении и давлении обратно в его мозг, который регистрирует информацию как ощущение.
«Это первый случай, когда головной мозг, тело и спинной мозг у парализованного человека были соединены с помощью электронной системы, чтобы восстановить прочное движение и чувствительность», — сказал Чад Бутон, главный исследователь клинического испытания.
С момента начала испытания сила руки Томаса удвоилась, и он начал ощущать предплечье и запястье, даже когда не подключен к системе шунтирования. Технология должна заставить мозг, тело и спинной мозг в конечном итоге сформировать новые нервные пути, научившись общаться заново.