Новая технология восстановила чувствительность и движение рук парализованного

Сочетая мозговые имплантаты, искусственный интеллект и электрическую стимуляцию, группа исследователей, инженеров и хирургов разработала новую технологию «двойного нейронного шунтирования», которая восстановила движения и чувствительность рук человека с параличом нижних конечностей, сообщили в Институте медицинских исследований Файнштейна в Манхассете (США).

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Жизнь Кита Томаса из городка Массапекуа, штат Нью-Йорк, изменилась 18 июля 2020 года, когда он неудачно нырнул в бассейн. Мужчина повредил позвоночник и остался парализованным. Но благодаря участию в первом в своем роде клиническом исследовании Томас теперь может двигать руками и впервые за три года почувствовать, как его сестра держит его за руку.

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Авторы разработки использовали функциональную магнитно-резонансную томографию, чтобы составить карту мозга Томаса, точно определив области, ответственные за движение рук и ощущение прикосновения. Затем последовала 15-часовая операция на открытом мозге для установки имплантатов. Томас бодрствовал и в режиме реального времени давал обратную связь хирургам. Затем два порта, которые теперь торчат из головы Томаса, были подключены к компьютеру. ИИ читает, интерпретирует и переводит его мысли в действие.

Когда Томас думает о том, чтобы сжать руку, электрические сигналы, посылаемые его мозгом, расшифровываются компьютером, который посылает сигналы на гибкие неинвазивные электроды, расположенные на его позвоночнике и мышцах предплечья, которые заставляют его руку двигаться. Датчики на кончиках его пальцев и ладони отправляют информацию о прикосновении и давлении обратно в его мозг, который регистрирует информацию как ощущение.

«Это первый случай, когда головной мозг, тело и спинной мозг у парализованного человека были соединены с помощью электронной системы, чтобы восстановить прочное движение и чувствительность», — сказал Чад Бутон, главный исследователь клинического испытания.