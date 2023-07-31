Метод выявления болезней сердца по коже разработали в России

Ученые Самарского университета разработали первый в мире метод выявления хронической сердечной недостаточности без вмешательства в человеческий организм, сообщила пресс-служба вуза. Авторы разработки уверены, что диагностика с помощью облучения кожи лазером станет альтернативой существующим инвазивным методам.

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Согласно данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания ежегодно становятся причиной смерти порядка 20 млн человек во всем мире. В их число входит и хроническая сердечная недостаточность – при этом заболевании кровь и ткани организма не полностью насыщаются кислородом.

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При этом начальная стадия болезни протекает без выраженных симптомов, поэтому зачастую хроническая сердечная недостаточность диагностируется уже в тяжелых формах, когда оказание необходимой медицинской помощи пациенту затруднено.

Ученые Самарского университета им. Королева совместно с коллегами из ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И.Пирогова, и СамГМУ смогли разработать сенсор, который с помощью оптического метода позволяет диагностировать хроническую сердечную недостаточность.

«Регистрируя с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния уникальные спектральные профили кожи пациентов, мы смогли измерить относительные изменения функциональных групп нуклеиновых кислот, белков, липидов и углеводов в коже между пациентами с подтвержденной хронической сердечной недостаточностью и с неподтвержденным заболеванием», – пояснила младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Фотоника» кафедры лазерных и биотехнологических систем Самарского университета Юлия Христофорова.

Она добавила, что разработанный метод является первым в мире способом обнаружения хронической сердечной недостаточности без вмешательства в человеческий организм и без использования дополнительных реагентов.

Лазер воздействует на внутреннюю сторону предплечья пациента, проникая в кожу излучение меняет свою энергию при взаимодействии с тканями. Изменения фиксируются при помощи специального зонда, так определяется спектральный профиль кожи человека. Эти данные анализируются при помощи машинного метода, что позволяет поставить точный диагноз при наличии хронической сердечной недостаточности.