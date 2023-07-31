Метод выявления болезней сердца по коже разработали в России

Ученые Самарского университета разработали первый в мире метод выявления хронической сердечной недостаточности без вмешательства в человеческий организм, сообщила пресс-служба вуза. Авторы разработки уверены, что диагностика с помощью облучения кожи лазером станет альтернативой существующим инвазивным методам.
Согласно данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания ежегодно становятся причиной смерти порядка 20 млн человек во всем мире. В их число входит и хроническая сердечная недостаточность – при этом заболевании кровь и ткани организма не полностью насыщаются кислородом.
При этом начальная стадия болезни протекает без выраженных симптомов, поэтому зачастую хроническая сердечная недостаточность диагностируется уже в тяжелых формах, когда оказание необходимой медицинской помощи пациенту затруднено.
Ученые Самарского университета им. Королева совместно с коллегами из ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И.Пирогова, и СамГМУ смогли разработать сенсор, который с помощью оптического метода позволяет диагностировать хроническую сердечную недостаточность.
«Регистрируя с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния уникальные спектральные профили кожи пациентов, мы смогли измерить относительные изменения функциональных групп нуклеиновых кислот, белков, липидов и углеводов в коже между пациентами с подтвержденной хронической сердечной недостаточностью и с неподтвержденным заболеванием», – пояснила младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Фотоника» кафедры лазерных и биотехнологических систем Самарского университета Юлия Христофорова.
Она добавила, что разработанный метод является первым в мире способом обнаружения хронической сердечной недостаточности без вмешательства в человеческий организм и без использования дополнительных реагентов.
Лазер воздействует на внутреннюю сторону предплечья пациента, проникая в кожу излучение меняет свою энергию при взаимодействии с тканями. Изменения фиксируются при помощи специального зонда, так определяется спектральный профиль кожи человека. Эти данные анализируются при помощи машинного метода, что позволяет поставить точный диагноз при наличии хронической сердечной недостаточности.
Ранее ученые из США научились диагностировать сердечную недостаточность по анализу крови. Транстиретин-амилоидная кардиомиопатия обычно появляется у людей в возрасте старше 60 лет.