В России создали прибор, который научит незрячих видеть через язык

Российский стартап Umwelt совместно с учеными Сеченовского университета разработали похожее на медицинскую маску устройство, которое способно дать слепым альтернативу зрения, об этом сообщает газета «Известия».
Работа устройства основана на способности мозга распределять функции между своими областями — авторы разработки попробовали заместить зрение языком. На поверхность языка с помощью специального устройства подаются слабые электрические импульсы, несущие информацию.
«Свет, отраженный от объекта, попадает в стереоскопические камеры. Затем сигнал поступает в блок обработки данных, который передает их на матрицу электродов, стимулирующих поверхность языка пользователя. В ходе краткосрочной программы обучения пользователь приобретает способность воспринимать такую стимуляцию как аналог биологического зрения», — рассказал «Известиям» основатель стартапа Максим Каменский.
Авторы утверждают, что устройство может быть использовано не только для замены зрения альтернативой, но и для реабилитации после черепно-мозговых травм, борьбы с нарушениями сна. Более того, маску можно будет использовать для трансляции рекламы продуктов в мозг вместе со вкусовым ощущениям или для передачи мыслей и эмоций между людьми.