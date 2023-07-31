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В России создали прибор, который научит незрячих видеть через язык

Российский стартап Umwelt совместно с учеными Сеченовского университета разработали похожее на медицинскую маску устройство, которое способно дать слепым альтернативу зрения, об этом сообщает газета «Известия».

В России создали прибор, который научит незрячих видеть через язык
© Газета.Ru

Работа устройства основана на способности мозга распределять функции между своими областями — авторы разработки попробовали заместить зрение языком. На поверхность языка с помощью специального устройства подаются слабые электрические импульсы, несущие информацию.

«Свет, отраженный от объекта, попадает в стереоскопические камеры. Затем сигнал поступает в блок обработки данных, который передает их на матрицу электродов, стимулирующих поверхность языка пользователя. В ходе краткосрочной программы обучения пользователь приобретает способность воспринимать такую стимуляцию как аналог биологического зрения», — рассказал «Известиям» основатель стартапа Максим Каменский.

Авторы утверждают, что устройство может быть использовано не только для замены зрения альтернативой, но и для реабилитации после черепно-мозговых травм, борьбы с нарушениями сна. Более того, маску можно будет использовать для трансляции рекламы продуктов в мозг вместе со вкусовым ощущениям или для передачи мыслей и эмоций между людьми.

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