Найдены молекулы, отвечающие за жировую ткань молочных желез
Ученые из Школы медицины Икана Медицинского центра Клиники Маунт-Синай обнаружили особые молекулы молочной железы, регулирующие работу жировых клеток в груди и по всему организму. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Жировая ткань молочных желез состоит из множества различных типов клеток, включая жировые клетки (адипоциты), иммунные клетки, нервные волокна и протоковые клетки, вырабатывающие молоко.
В новом исследовании ученые нашли ранее неизвестные молекулы, которые они назвали маммокинами. Они производятся в нервно-активируемых протоковых клетках и играют важную роль в работе жировых клеток молочной железы, количестве жира в ней и выработке тепла. Кроме того, маммокины отвечают за общую физиологию жировых клеток и контроль энергетического баланса в организме.
Ученые предполагают, что маммокины потенциально могут управлять критическими важными процессами, связанными с развитием груди, выработкой молока и общей регуляцией обмена веществ.
Открытие может иметь важные последствия для лечения рака молочной железы, нарушений лактации, здоровья новорожденных и терапии метаболических синдромов, связанных с жировой дисфункцией молочных желез.