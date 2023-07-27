Найдены молекулы, отвечающие за жировую ткань молочных желез

Ученые из Школы медицины Икана Медицинского центра Клиники Маунт-Синай обнаружили особые молекулы молочной железы, регулирующие работу жировых клеток в груди и по всему организму. Исследование опубликовано в журнале Nature.

© Газета.Ru

Жировая ткань молочных желез состоит из множества различных типов клеток, включая жировые клетки (адипоциты), иммунные клетки, нервные волокна и протоковые клетки, вырабатывающие молоко.

В новом исследовании ученые нашли ранее неизвестные молекулы, которые они назвали маммокинами. Они производятся в нервно-активируемых протоковых клетках и играют важную роль в работе жировых клеток молочной железы, количестве жира в ней и выработке тепла. Кроме того, маммокины отвечают за общую физиологию жировых клеток и контроль энергетического баланса в организме.

Ученые предполагают, что маммокины потенциально могут управлять критическими важными процессами, связанными с развитием груди, выработкой молока и общей регуляцией обмена веществ.