Стало известно, как эволюционирует опасный для детей вирус

Исследователи изучили механизм эволюции бокавирусов, смертельно опасных для детей и домашних животных. Итоги их работы в перспективе позволят улучшить вакцины и препараты для борьбы с патогеном, а также создать специальное питание для больных, передает издание РИА Новости.

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Бокавирус человека (HBoV) – ДНК-вирус, как правило, почти всегда провоцирующий тяжелые инфекции дыхательных путей и желудочного тракта. Его подвиды способны сильно осложнять течение целого ряда разных болезней.

В исследовании приняли участие эксперты СКФУ, а также ученые из Индии, Австрии, Австралии, Саудовской Аравии и Великобритании. Они изучили молекулярные механизмы эволюции подвида HBoV1, “бьющего” по дыхательным путям.

Как поведали авторы работы, исследовав генетический материал более чем 800 штаммов бокавируса, они описали химический состав и соотношение различных нуклеотидов в структуре патогена. Выяснилось, что одни и те же кодоны встречаются практически во всех исследованных образцах HBoV1. Это указывает на то, что механизм давления отбора преобладает над случайным мутагенезом.