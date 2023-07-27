Стало известно, как эволюционирует опасный для детей вирус

Стало известно, как эволюционирует смертельно опасный для детей вирус
Исследователи изучили механизм эволюции бокавирусов, смертельно опасных для детей и домашних животных. Итоги их работы в перспективе позволят улучшить вакцины и препараты для борьбы с патогеном, а также создать специальное питание для больных, передает издание РИА Новости.
Бокавирус человека (HBoV) – ДНК-вирус, как правило, почти всегда провоцирующий тяжелые инфекции дыхательных путей и желудочного тракта. Его подвиды способны сильно осложнять течение целого ряда разных болезней.
В исследовании приняли участие эксперты СКФУ, а также ученые из Индии, Австрии, Австралии, Саудовской Аравии и Великобритании. Они изучили молекулярные механизмы эволюции подвида HBoV1, “бьющего” по дыхательным путям.
Как поведали авторы работы, исследовав генетический материал более чем 800 штаммов бокавируса, они описали химический состав и соотношение различных нуклеотидов в структуре патогена. Выяснилось, что одни и те же кодоны встречаются практически во всех исследованных образцах HBoV1. Это указывает на то, что механизм давления отбора преобладает над случайным мутагенезом.
«Итоги позволяют не только понять молекулярные механизмы развития этого патогена, но и создать специальное питание, облегчающее течение болезни. В нашем университете уже ведутся работы в этом направлении», – отметил представитель СКФУ.