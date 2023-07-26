Назван препарат, который снижает распространение COVID-19

Исследователи из Католического университета Чили установили, что интерферон может помочь уменьшить распространение COVID-19. Результаты исследования были опубликованы в журнале EClinicalMedicine (входит в The Lancet).

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Интерферон – общее название группы белков, которые укрепляют иммунную систему и помогают организму бороться с инфекциями.

В работе приняли участие 1172 человека: часть из них была инфицирована коронавирусом, а другая часть жила с зараженными в одном доме. Исследователи проверили эффективность лечения инфицированных людей и профилактики их сожителей интерфероном с целью оценки распространения коронавируса.

Добровольцев разделили на две группы: участники первой получали стандартное лечение от COVID-19, а участники второй получали три дозы инъекций интерферона. За состоянием добровольцев и членов их семей наблюдали в течение месяца.