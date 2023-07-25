Ученые рекомендовали гипертоникам чаще заниматься сексом

Ученые выяснили, что регулярный секс благотворно влияет на здоровье людей с гипертонией. Согласно данным специалистов из Первого клинического медицинского колледжа Университета традиционной китайской медицины, при регулярной половой жизни у гипертоников снижается риск смерти от всех болезней.

Заявление основано на исследовании с участием людей от 20 до 59 лет с артериальной гипертензией. Как оказалось, при снижении сексуальной активности у этой группы людей повышается риск смерти от всех причин.