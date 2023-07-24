Какой эффект на психику оказывает гипертония
Гипертония — хроническое заболевание, при котором у человека повышается артериальное давление выше показателей 130/90. Это происходит из-за того, что сосуды сужаются, поэтому кровь тяжелее проходит через них. Такое состояние вызывает недомогание и даже может влиять на психику человека.
О том, как гипертония влияет на психику людей, — в материале “Рамблера”.
Ученые из Лейпцига провели исследование, в рамках которого установили, как гипертония может влиять на психику человека. Они смотрели на такие показатели, как наличие тревожности, депрессии и сниженную физическую активность. Также они смотрели на мозговую активностью людей, которые страдали хроническим повышением давления.
Известно, что гипертония способствует раздражительности, переменам настроения, утомляемости и нарушениям в памяти. Поэтому ученые проверили, насколько заболевание может влиять на активность мозга и на психологическое состояние человека.
Всего исследователи проанализировали данные 500 тысяч человек. Средний возраст участников анализа был 60 лет, они подбирали тех, кто уже давно страдал от повышенного давления и тех, кому только недавно поставили диагноз “гипертония”.
После того, как ученые проанализировали данные, они сделали вывод о том, что люди с гипертонией гораздо реже страдают депрессией, тревожностью и другими нарушениями психики. Также люди с высоким давлением в целом отметили более жизнерадостное состояние по сравнению с теми, кому подобный диагноз не ставили.
Ученые изучили и мозговую активность людей с помощью МРТ. Прибор показал, что она не изменилась даже у тех, кому диагноз “гипертония” поставили давно — более 10-15 лет назад.
Пока что ученые не поделились детальными объяснениями своих выводов, но они отметили, что предполагают. По их мнению, гипертония снижает способность человека воспринимать боль и стресс. Он привыкает к тому, что у него остается постоянное повышенное давление, поэтому повышается болевой порог. Именно поэтому люди с хроническим повышенным давлением меньше страдают от психических расстройств, так как не замечают многие вещи, которые с ними происходят.