Ученые выявили связь между страной проживания и продолжительностью сна

Корейские учёные выявили связь между страной проживания людей и продолжительностью их сна
Специалисты Корейского института науки и технологий выявили связь между страной проживания человека и продолжительностью и качеством его сна. Об этом пишет издание Scientific Reports.
В ходе научного исследования специалисты в течение четырёх лет анализировали показатели сна более 30 тысяч человек из 11 стран. Выяснилось, что самые большие любители поспать — финны. Жители этой северной страны, в среднем, засыпают в 23:43 и встают в 7:43.
На втором месте оказались французы спящие в среднем 7 часов 45 минут, а замыкают тройку лидеров подданные британской короны, чья продолжительность сна составляет 7 часов 43 минуты.