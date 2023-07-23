Ученые выявили связь между страной проживания и продолжительностью сна

Специалисты Корейского института науки и технологий выявили связь между страной проживания человека и продолжительностью и качеством его сна. Об этом пишет издание Scientific Reports.

В ходе научного исследования специалисты в течение четырёх лет анализировали показатели сна более 30 тысяч человек из 11 стран. Выяснилось, что самые большие любители поспать — финны. Жители этой северной страны, в среднем, засыпают в 23:43 и встают в 7:43.