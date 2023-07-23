Как ментальной арифметикой и японскими счетами восстанавливают память

Необычный проект реализуется в Череповце. Здесь пенсионерам помогают развивать память, воображение, тренировать ум, чтобы вести здоровый и активный образ жизни. Практику "Серебряный возраст - думай, действуй, живи!" разработала нейропсихолог Варвара Чернышева. И ее проект стал победителем третьего Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия.

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Цель программы - повышение работоспособности, профилактика и предупреждение возрастной деменции, в том числе после перенесенных заболеваний. Для этого используют специальные нейротренажеры, нейрогимнастику и собственные инновационные образовательные методики нейрокоррекции памяти и внимания. Для этого создаются специальные клубы. Возраст их учеников-участников - от 55 лет. Курс прошли уже 500 человек в Череповце и Вологде.

Как рассказала одна из активных участниц обучения Татьяна Закусова, на пенсии она вновь "вернулась за парту", обучается ментальной арифметике. "С возрастом мы теряем уверенность в себе, становимся забывчивыми, а нам хочется еще быть активными, полезными. Помогать своим детям и внукам. Поэтому я здесь. Ни одного занятия не пропустила. Почувствовала, что стала лучше концентрироваться", - делится Татьяна.

По словам преподавателя Марины Брызгаловой, самое лучшее, когда в обратной связи ученики серебряного возраста пишут: у меня изменилось качество жизни. "Наша задача, чтобы долголетие было наполнено активной деятельностью", -говорит Марина Брызгалова.

"Методика помогает восстановить внимание, память и скорость мыслительных операций у людей в возрасте 60 и старше, - сообщила корреспонденту "РГ" автор проекта нейропсихолог Варвара Чернышева. - После этих лет происходят возрастные изменения когнитивных функций головного мозга и у человека снижается память. И, прежде всего, это касается кратковременной памяти, люди начинают забывать то, что было недавно. Долговременная же память остается сохранной дольше. Пенсионеры называют этот эффект туманом в голове. И жалуются на забывчивость. Появляется неуверенность в себе и своих силах, все это сказывается на качестве жизни".

Абакус на связи

Занятия проходят в течение трех месяцев один раз в неделю по полтора часа. Фото: Из архива Варвары Чернышевой.

Методика занятий ментальной арифметикой позволяет сформировать новые нейронные связи в головном мозге человека и активизировать их. Усилить и улучшить внимание, память и скорость мыслительных операций.

Занятия проходят в течение трех месяцев один раз в неделю по полтора часа. За это время пенсионеры знакомятся с ментальной арифметикой, считают на японских счетах - абакус. Они действительно почти как в школе, выходят на занятиях к доске и получают домашнее задание. Усердны и внимательны.

Плюс и социальный эффект - женщины (увы, занимаются пока только они) встречаются, общаются, находят новых друзей и единомышленников. Это очень важно, ведь социальная изоляция и одиночество становятся главными факторами прогресса деменции. Здесь же пенсионерки активны, отмечают вместе праздники, ходят в театры и на выставки, участвуют в субботниках, плетут маскировочные сети для участников спецоперации.

"А если в каких-то регионах захотят создать подобные группы для представителей серебряного возраста? Как им поступить?", - задаю я вопрос Варваре Чернышевой.

"Для этого нужно пройти обучение по методике преподавания данного курса. И после этого организовать занятия на базе своего учебного центра или библиотеки любого муниципального учреждения, - ответила Варвара. - Нацпроект "Демография" подтвердил, что наша программа является лучшей практикой России в сфере активного долголетия. Ее можно тиражировать и в других регионах страны".

Кстати, проект "Серебряный возраст - думай, действуй, живи!" в Череповце и Вологде показал, что спрос на такие занятия очень высок. Количество желающих значительно превышало количество мест в группах. Так что перспективы у подобных занятий есть. Новые группы будут набирать осенью.

Справка "РГ"

Проекты для восстановления и поддержания ментального здоровья у людей серебряного возраста развиваютсяв России благодаря нацпроекту "Демография".

Самые удачные методики определяют во время Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. В этом году из 923 заявокэксперты выбрали для тиражирования 113 практик. И определили в их числе 15 победителей. Поимо вологодской программы "Серебряный возраст - думай, действуй, живи!" среди них оказались проекты из Ленинградкой и Самарской областей.

На занятиях "От фитнеса для ума - к активному долголетию" в Приозерске Ленобласти занимаются профилактикой нарушений ментального здоровья с помощью комплекса различных программ. Они помогают снизить риск нарушений мозгового кровообращения, активизировать работу всех отделов мозга, улучшить зрительную и слуховую память, внимание и мелкой моторики.

В Самарской области в программу "Здоровое долголетие" входят занятия адаптивной физкультурой, дыхательной гимнастикой, гимнастикой мозга, упражнения для сохранения памяти, внимания и мышления. Есть и специальная языковая программа "Макатон". Она соединила звучащую речь, жесты и картинки-символы. Язык "Макатон" помогает общаться тем, кому трудно произносить слова и воспринимать речь.

За год число регионов-участников Всероссийского отбора увеличилось до 59, а заявок стало в полтора раза больше.