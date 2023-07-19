Как нагрузки большого спорта влияют на размер аорты

Исследователи выяснили, что аорта реагирует на серьёзные физические нагрузки в гораздо меньшей степени, чем миокард. Умеренное увеличение аорты есть у спортсменов, но клинически значимое расширение диаметра аорты встречается редко и преимущественно среди мужчин.

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К таким выводам пришли исследователи из Неаполитанского университета, Университета Кампании Луиджи Ванвителли и Лондонского университета. Они оценили физиологические пределы размера восходящего отдела аорты у представителей большого спорта и сопоставили их с контрольной группой – людьми, которые не занимаются спортом. Были проанализированы данные 1995 спортсменов и 515 здоровых взрослых – все участники исследования прошли скрининг сердечно-сосудистой системы. Диаметр аорты измеряли на уровне синусов Вальсальвы, – рассказывает Медвестник.

По сравнению с контрольной группой, средний диаметр корня аорты у спортсменов был на 2,5 мм больше. Эта разница прослеживалась независимо от вида спорта, пола спортсмена, интенсивности физических нагрузок.

Контрольными значениями учёные считали показатели – 37 мм для мужчин и 32 мм для женщин. С учётом этих значений, среди спортсменов расширение корня аорты выявлялось у 4,2% мужчин и 2,6% женщин. При этом, клинически значимое расширение диаметра корня аорты ( 40 мм) наблюдалось только у 0,85% спортсменов-мужчин. Этот показатель у них не превышал 44 мм.