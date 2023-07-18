Зачем ученые создают "часы старения" и когда появится лекарство от старости

Люди хотят жить дольше. Поиски эликсира молодости начались, наверно, сразу же, как человек осознал, что он смертен. Ясно, что волшебной пилюли нет и не будет. Но в мире проводят сотни исследований, изучают механизмы старения и создают препараты, чтобы продлить молодость. Какие разработки ведутся в нашей стране, рассказывает директор Института изучения старения Российского геронтологического НКЦ РНИМУ им. Пирогова Алексей Чуров.

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Алексей Викторович, Институт изучения старения был создан год назад. Над чем вы работаете?

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Алексей Чуров: Мы изучаем генетику старения, клеточные механизмы, занимаемся поиском биомаркеров, по которым можно оценивать возрастные изменения, исследуем механизмы старения мозга. Одно из самых интересных направлений - поиск геропротективных технологий и создание новых.

Кроме того, мы создали и развиваем наш биобанк - собираем биологические образцы здоровых людей, в том числе долгожителей старше 90 лет. Это образцы крови, плазмы, микробиоты и т.д. Сегодня в банке собраны биоматериалы и данные уже 5 тыс. пациентов. Это нужно для фундаментальных и клинических исследований.

В чем суть предлагаемого вами "калькулятора" старения и зачем, вообще, он нужен?

Алексей Чуров: "Часы" старения нужны не столько для определения истинного возраста самого по себе, а для того, чтобы точно определять мишени для геропротективных вмешательств и оптимальное время для них. Мы работаем на базе Российского геронтологического НКЦ, и на данный момент главное направление по созданию калькуляторов биовозраста связано с сердечно-сосудистой системой. Это естественно, потому что состояние сердца и сосудов напрямую связано с возрастом и хорошо с ним коррелирует. Оба уже созданных у нас калькулятора построены на оценке состояния сердечно-сосудистой системы. Мы измеряем сосудистый возраст и оцениваем возраст сердца - на основе биомаркеров, определяемых с помощью эхокардиографии - УЗИ сердечной мышцы. Сопоставляем полученные данные с возрастом пациента по паспорту и понимаем, нужны ли какие-либо вмешательства, разработка индивидуального плана лечения.

Какие биомаркеры вы используете?

Алексей Чуров: Перечислю некоторые. В калькуляторе сосудистого старения это толщина стенки сосуда - с возрастом она утолщается, и параметры жесткости сосудов.

Второй калькулятор работает на основе данных эхокардиографии, сейчас это 14 показателей. Например, фракция выброса - это показатель, который отражает, сколько крови выбрасывается из сердца в аорту во время каждого сокращения. Показатели, которые мы используем в калькуляторах, хорошо коррелируют с биологическим возрастом.

Сегодня продают десятки препаратов, которые помогают сохранить молодость. Как их разрабатывают?

Алексей Чуров: Не уверен, что все они действительно продлевают молодость. При правильном подходе есть два основных пути. Можно взять известный, зарегистрированный препарат и исследовать, обладает ли он геропротективным эффектом. Это мы видим, например, с метформином, который применяют у диабетиков, или мелатонином, с помощью которого можно улучшить качество сна. В том же ряду глицин, который известен своим нейропротективным действием. Или рапамицин, который реально увеличивает продолжительность жизни - правда, это было показано в экспериментах на животных. Все эти вещества считаются кандидатами в геропротекторы. Всего же в литературе упоминаются сотни потенциальных геропротекторов. Но должен сказать: пока нет ни одного препарата, в отношении которого были проведены клинические исследования и доказана его эффективность у людей.

Сложность в том, что такие испытания должны быть долгосрочными, что очень сложно и дорого. Есть и этические ограничения. Потому все, что мы сейчас имеем в продаже, - это не лекарства, а биологически активные добавки, для регистрации которых достаточно доказать безопасность, а клинические исследования у людей проводить не требуется.

Второе направление поиска - берем безопасные вещества природного происхождения и исследуем их свойства. Это, например, уролетин А, которого много в гранатах, или физетин, им богата клубника, куркумин - он содержится в специи куркума, берберин - в барбарисе. Все подобные вещества употреблялись людьми с пищей тысячи лет, многие обладают целебными свойствами. С ними проводить исследования проще - они относительно безопасны. Но и в этом случае существующие правила обязывают проводить все стадии клинических исследований.

Вы тоже тестируете две группы средств от старения. Можно рассказать о них подробнее?

Алексей Чуров: Первый - вещества на основе гидроксикумарина (аналог уролитина А). Совместно с коллегами из МГУ мы провели его химический синтез и протестировали на клеточных культурах, в том числе клетках кардиомиоцитов мыши. Первые результаты интересные: препарат показал сенолитическую активность - способность уничтожать старые клетки. В этом году начнем эксперименты по его тестированию на мышах. Второе изучаемое вещество на основе берберина - алкалоид растительного происхождения (например, содержится в барбарисе). Он давно используется в китайской медицине, обладает множеством полезных свойств, в том числе и противовоспалительным действием. Первые испытания его производных планируем начать в этом году.

Какие известные лекарства имеют антивозрастной эффект:

Метформин. Этот сахароснижающий препарат помогает отодвинуть начало возрастных недугов. Его антивозрастной эффект проверен на животных: метформин увеличивает продолжительность жизни нематод и мышей - за счет снижения окислительных процессов и воспаления в организме.

Ресвератрол. Его много в красном вине. Это один из самых мощных антиоксидантов, обладает массой полезных свойств - антитромбоцитарным, противовоспалительным, сахароснижающим и противораковым.

Рапамицин. Его открыли как антибиотик, но затем стали применять как иммуносупрессор. Он усиливает аутофагию - процесс удаления клеточных отходов, замедляет рост клеток и подавляет активность иммунной системы. Не случайно его применяют для лечения рака и при проведении трансплантации - в частности, при пересадке почек. Рапамицин замедляет возрастные изменения кишечника, старение кожи. Под его воздействием количество коллагена в коже увеличилось, а количество старых клеток, неспособных к делению, наоборот, сократилось.