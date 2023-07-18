Ученые открыли новые препараты для борьбы с болезнью Альцгеймера

Ученые из Университета Кентукки провели исследование, в результате которого были выявлены новые лекарства для борьбы с болезнью Альцгеймера. Эти препараты являются противовоспалительными и могут использоваться для лечения деменции.

Особое внимание исследователи уделили белку p38, который является потенциальной целью для разработки лекарств против нейровоспалительной дисфункции. С помощью генетических инструментов на животных моделях - мышах с ранней стадией болезни Альцгеймера, ученые остановили выработку p38 в основных иммунных клетках головного мозга - микроглии. Изучались ингибиторы p38 и их влияние на формирование амилоидных бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера.

Результаты показали, что количество микроглии вблизи бляшек сократилось, что свидетельствует о возможности влияния противовоспалительных препаратов на развитие болезни Альцгеймера. Ранее использование ингибиторов p38 на людях показало эффективность в клинических испытаниях. Однако не было известно, когда следует начинать лечение препаратами p38 в процессе заболевания, а также какие могут быть побочные эффекты при длительном применении таких лекарств. Исследователям удалось определить, что использование изученных препаратов на ранней стадии болезни Альцгеймера может изменять связь между иммунными клетками и развитием болезни, а также длительное подавление p38 не вызывает заметных побочных эффектов.