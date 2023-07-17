Ученые разработали препарат для фотодинамической терапии рака

«Продолжительность жизни мышей увеличилась более чем на 130% по сравнению с контрольной группой, а излечение составило 50%», — прокомментировала соавтор исследования, ведущий эксперт НИЦ «Биомедицинской инженерии» Университета МИСИС Саида Каршиева.