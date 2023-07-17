Российские ученые разработали препарат для фотодинамической терапии рака
Учёные НИТУ МИСИС и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина разработали новый препарат для фотодинамической терапии рака.
Об этом пишет «Газета.Ru».
Фотодинамическая терапия (ФДТ) — передовой метод лечения рака, основанный на использовании светочувствительного вещества и специального источника света.
Исследования учёных показали, что созданный на основе синтетического пигмента бактериохлорина препарат эффективно подавляет рост опухоли у мышей.
«Продолжительность жизни мышей увеличилась более чем на 130% по сравнению с контрольной группой, а излечение составило 50%», — прокомментировала соавтор исследования, ведущий эксперт НИЦ «Биомедицинской инженерии» Университета МИСИС Саида Каршиева.
Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасию Ракову сообщала, что в столице начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.