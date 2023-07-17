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Российские ученые разработали препарат для фотодинамической терапии рака

Учёные НИТУ МИСИС и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина разработали новый препарат для фотодинамической терапии рака.

Ученые разработали препарат для фотодинамической терапии рака
© RT

Об этом пишет «Газета.Ru».

Фотодинамическая терапия (ФДТ) — передовой метод лечения рака, основанный на использовании светочувствительного вещества и специального источника света.

Исследования учёных показали, что созданный на основе синтетического пигмента бактериохлорина препарат эффективно подавляет рост опухоли у мышей.

«Продолжительность жизни мышей увеличилась более чем на 130% по сравнению с контрольной группой, а излечение составило 50%», — прокомментировала соавтор исследования, ведущий эксперт НИЦ «Биомедицинской инженерии» Университета МИСИС Саида Каршиева.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасию Ракову сообщала, что в столице начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.