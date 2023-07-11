Исследователи открыли чудодейственное свойство белых грибов
Белые грибы содержат особые вещества, которые делают их настоящим «продуктом молодости». Об этом рассказал почетный профессор Пенсильванского государственного университета Роберт Биллман.
Так, исследователи университета пришли к выводу, что в составе многих грибов присутствуют такие антиоксиданты как эрготионеин и глутатион. Они нейтрализуют свободные радикалы. Такие радикалы приводят к повреждению клеток, полезных белков или даже самой ДНК.
Больше всего веществ, которые нейтрализуют радикалы, обнаружили в белых грибах. Примечательно, что эрготионеин и глутатион не разрушаются при приготовлении грибов, передает «МедикФорум».