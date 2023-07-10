Диета, снижающая риск сердечно-сосудистых болезней и диабета: исследование

Ученые доказали, что вегетарианская диета снижает риск сердечно-сосудистых болезней и диабета
В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, исследователи провели всесторонний обзор, чтобы сравнить влияние вегетарианской и невегетарианской диеты на исходы основных кардиометаболических и других неинфекционных заболеваний.
Многие считают, что отказ от мяса несет вред для здоровья. Новые исследования подтверждают, что диеты на растительной основе на самом деле удовлетворяют обычные потребности в питании и обеспечивают различные преимущества для здоровья, такие как снижение риска многих заболеваний.
В этом анализе ученые провели всесторонний обзор исследований, в которых изучались различные вегетарианские диеты и их влияние на результаты, связанные со здоровьем, включая риски различных неинфекционных заболеваний.
Неинфекционные заболевания, рассмотренные в обзоре, в основном включали сердечно-сосудистые, цереброваскулярные, кардиометаболические заболевания, ожирение, артериальную гипертензию, дислипидемию, метаболический синдром и диабет 2 типа.
Результаты
Результаты показали, что, соблюдение вегетарианской диеты может помочь снизить риск кардиометаболических заболеваний.
В нескольких когортных исследованиях в обзоре сообщалось, что соблюдение вегетарианской диеты по сравнению с невегетарианской имело преимущества в снижении риска заболеваемости и смертности, связанных с ожирением, избыточным весом и ишемической болезнью сердца.
Вегетарианские диеты также были связаны с более низким риском гипертонии и положительно влияли на параметры плазмы и риск диабета 2 типа.
Кроме того, вегетарианские диеты, особенно те, которые включают продукты с низким содержанием жира, улучшают гликемический контроль и приводят к более высокой потере веса по сравнению с невегетарианскими диетами.
Почему так происходит
Исследователи также обсудили возможные механизмы, объясняющие связь между вегетарианской диетой и снижением риска многих неинфекционных заболеваний.
Ученые считают, что низкое содержание продуктов животного происхождения в вегетарианских диетах приводит к меньшему потреблению насыщенных жиров и снижает вредное воздействие избытка животных белков и гема железа.
Кроме того, высокое содержание клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, сложных углеводов и питательных микроэлементов в растительных диетах также улучшает такие состояния, как диабет 2 типа, гиперхолестеринемия и избыточный вес.
Потребление цельной растительной пищи также рекомендуется из-за ее преимуществ в снижении окислительного стресса и воспаления, а также в улучшении чувствительности к инсулину и функции эндотелия.