Диета, снижающая риск сердечно-сосудистых болезней и диабета: исследование

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, исследователи провели всесторонний обзор, чтобы сравнить влияние вегетарианской и невегетарианской диеты на исходы основных кардиометаболических и других неинфекционных заболеваний.

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Многие считают, что отказ от мяса несет вред для здоровья. Новые исследования подтверждают, что диеты на растительной основе на самом деле удовлетворяют обычные потребности в питании и обеспечивают различные преимущества для здоровья, такие как снижение риска многих заболеваний.

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В этом анализе ученые провели всесторонний обзор исследований, в которых изучались различные вегетарианские диеты и их влияние на результаты, связанные со здоровьем, включая риски различных неинфекционных заболеваний.

Неинфекционные заболевания, рассмотренные в обзоре, в основном включали сердечно-сосудистые, цереброваскулярные, кардиометаболические заболевания, ожирение, артериальную гипертензию, дислипидемию, метаболический синдром и диабет 2 типа.

Результаты

Результаты показали, что, соблюдение вегетарианской диеты может помочь снизить риск кардиометаболических заболеваний.

В нескольких когортных исследованиях в обзоре сообщалось, что соблюдение вегетарианской диеты по сравнению с невегетарианской имело преимущества в снижении риска заболеваемости и смертности, связанных с ожирением, избыточным весом и ишемической болезнью сердца.

Вегетарианские диеты также были связаны с более низким риском гипертонии и положительно влияли на параметры плазмы и риск диабета 2 типа.

Кроме того, вегетарианские диеты, особенно те, которые включают продукты с низким содержанием жира, улучшают гликемический контроль и приводят к более высокой потере веса по сравнению с невегетарианскими диетами.

Почему так происходит

Исследователи также обсудили возможные механизмы, объясняющие связь между вегетарианской диетой и снижением риска многих неинфекционных заболеваний.

Ученые считают, что низкое содержание продуктов животного происхождения в вегетарианских диетах приводит к меньшему потреблению насыщенных жиров и снижает вредное воздействие избытка животных белков и гема железа.

Кроме того, высокое содержание клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, сложных углеводов и питательных микроэлементов в растительных диетах также улучшает такие состояния, как диабет 2 типа, гиперхолестеринемия и избыточный вес.