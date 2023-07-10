Ученые нашли вещество, замедляющее старение

Добавки против старения становятся популярными больше благодаря шумным обсуждениям в СМИ, чем веским доказательствам, но ученые уже провели серьезные исследования в отношении некоторых веществ.

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По мнению ученых самой многообещающей является аминокислота таурин: знакомый ингредиент энергетических напитков, который специалисты изучают десятилетиями, хотя и не по причинам старения. В статье, опубликованной в журнале Science, исследователи сообщают о результатах, которые показывают, что таурин может замедлять старение у ряда видов животных, включая червей, мышей и обезьян. Команда также сообщает, что у людей уровень таурина снижается с возрастом и может быть увеличен с помощью упражнений. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера"

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Таурин далеко не источник молодости, но результаты исследования показывают, что он может быть многообещающим в качестве добавки, которая поможет определенным системам организма лучше функционировать и снова стать «моложе».

Люди естественным образом вырабатывают таурин в организме, в основном в головном мозге, сердце и репродуктивных органах. Мы также можем получить его с помощью питания, употребляя в пищу мясо, рыбу и яйца. Спортсмены давно знают, что таурин может повысить энергию и производительность, а также использоваться для лечения ожирения. Однако роль таурина в процессах старения до сих пор не была ясна.

Важный результат исследования состоит в том, что таурин, по-видимому, не только замедляет старение и продлевает продолжительность жизни, но и улучшает продолжительность жизни, а это означает, что животные не просто живут дольше, но и здоровее.

В серии экспериментов, которые продолжались более 11 лет, команда под руководством Виджая Ядава из Национального института иммунологии в Нью-Дели, Индия, впервые задокументировала, что уровень циркулирующего таурина в крови мышей снижается с возрастом. Затем они давали пожилым животным добавки таурина, чтобы восстановить эти уровни до того уровня, который был у мышей, когда они были моложе, и обнаружили, что мыши, получавшие добавки, жили в среднем на 10-12% дольше, чем старые мыши, которые не получали добавки таурина.

К тому же они были здоровее:

«Что бы мы ни проверяли, мыши, получавшие таурин, были здоровее и выглядели моложе, чем контрольная группа. Таурин помог животным жить более здоровой и долгой жизнью, потому что он влиял на все основные признаки старения», — сказал Ядав.

Действие добавки на здоровье

Ученые обнаружили схожие результаты приема таурина у червей и обезьян, последние из которых наиболее похожи на людей.

«Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — сказал Хеннинг Вакерхаге, профессор биологии физических упражнений Мюнхенского технического университета в Германии.

Вакерхейдж опирался на работу Ядава на различных видах животных и изучал, как уровни таурина могут быть связаны со старением у людей. Он воспользовался более ранним большим исследованием 12 000 человек, в котором другие ученые собрали кровь участников и, следовательно, получили данные о различных метаболитах, включая таурин.

Исследование также включало данные о состоянии здоровья людей и показало, что люди с более высоким уровнем таурина, как правило, более здоровы — с более низким уровнем глюкозы в крови, холестерина и воспаления, которые связаны со старением, — по сравнению с людьми с более низким уровнем таурина. Это показало, что уровень таурина в крови связан с болезнью.

Затем Вакерхейдж исследовал, как физические упражнения влияют на уровень таурина. После того, как группу людей из большого массива данных попросили покататься на велотренажере до изнеможения, уровень таурина у них повысился.

В совокупности все данные указывают на возможность того, что таурин может играть роль в замедлении старения или, по крайней мере, в укреплении здоровья животных по мере их взросления. Они также предполагают, что возможно восстановление истощенных уровней с помощью добавок или, возможно, даже упражнений.

Однако влияние таурина на старение необходимо проверить в исследованиях на людях, говорят Ядав и Вакерхейдж.