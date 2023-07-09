Обнаружен ген, который отвечает за регенерацию зубов

Выявлен метод выращивания зубов, который заменит зубные протезы и имплантаты. О работе ученых Университетов Киото и Фукуи пишет Science Advances.

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Малая часть населения Земли страдает от врожденного заболевания – гипердонтии, которое характеризуется большим числом зубов. Исследователи предполагают, что это связано с ростом третьего ряда зубов как у акул, а также некоторых видов грызунов.

В рамках опытов на мышах эксперты обнаружили «спящие почки» третьего поднабора зубов. Их стимуляция способна обеспечить регенерацию зубов у человека. Ученые выявили генетический путь Wnt, который участвует в управлении развитием зубов и ростом третьего ряда. Изучив его, они создали моноклональное антитело, которое нацелено на активацию соответствующего гена BMP, способствующий образованию дополнительных зубов.

«Мы надеемся, что настанет время, когда препараты для восстановления зубов станут третьим выбором наряду с протезами и имплантатами. Наша работа демонстрирует, что ацеллюлярная молекулярная терапия эффективна для широкого спектра врожденных зубных агенезий», – сообщили ученые.