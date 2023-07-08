Бег может повысить защиту от рака: новые исследования

Исследование показывает, что более высокий VO2 max (максимальное потребление кислорода) может защитить от некоторых видов рака.

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Шведские исследователи обнаружили, что более высокая кардио-респираторная выносливость может снизить риск заболевания мужчин некоторыми формами заболевания.

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Cогласно новому исследованию, мужчины могут повысить свою защиту от определенных видов рака, занимаясь бегом или другими видами сердечно-сосудистых упражнений.

Исследователи из Шведской школы спорта и медицинских наук связали кардио-респираторную подготовку с более низким риском смерти от рака простаты, толстой кишки и легких — трех наиболее распространенных видов рака у мужчин.

Для исследования исследователи изучили данные за 10 лет от 177 709 шведских мужчин в возрасте от 18 до 75 лет с целью определить, как различные уровни кардио-респираторной подготовки могут обеспечить защиту от заражения или смерти от этих конкретных видов рака. Участники были разделены на четыре группы, от самой низкой до самой высокой кардио-респираторной подготовки.

Измерив у участников VO2 max — максимальное количество кислорода, которое ваше тело может использовать во время динамических упражнений, — исследователи обнаружили, что у людей с более высоким VO2 max риск смерти от рака простаты, толстой кишки и легких значительно ниже. Они также обнаружили, что люди с более высоким VO2 max имели более низкий риск развития рака толстой кишки или легких; однако эти данные выявили несколько более высокий риск развития рака предстательной железы среди этой группы.

Недавние исследования также связывают регулярные физические упражнения с другими аспектами здоровья и благополучия. Например, исследование, опубликованное ранее в этом году учеными из США и Мексики, показало, что соблюдение регулярного режима бега в среднем возрасте может помочь предотвратить или замедлить потерю памяти , связанную со старением.