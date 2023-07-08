Найдены новые диагностические маркеры рака яичников
Японские ученые нашли три мембранных белка, которые могут послужить маркерами для диагностики рака яичников. Они также разработали метод на основе нанопроволоки для выявления этих белков. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.
Один из подходов к обнаружению рака — это поиск внеклеточных везикул (экзосом), которые выделяются опухолью. Такие внеклеточные везикулы можно найти в телесных жидкостях: в крови, моче, слюне.
В экзосомах могут содержаться важные диагностические маркеры. Однако перед использованием необходимо убедиться в их надежности для того или иного типа рака.Японские ученые выделили небольшие и крупные внеклеточные везикулы, связанные с серозной карциномой яичника (один из наиболее распространенных типов рака яичника). Они проанализировали их с помощью жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектрометрии, чтобы выявить белки.
В результате ученые обнаружили, что как в маленьких, так и в крупных экзосомах много разных молекул, но для диагностических целей лучше подходят маленькие экзосомы. В них исследователи нашли три мембранных белка — FRα, Claudin-3, TACSTD2.Также японские ученые разработали метод захвата экзосом, который бы помог диагностировать рак. Для этого они создали нанопроволоки с поликетоновым покрытием. С помощью них можно выделять экзосомы из образцов крови.В результате исследования ученым удалось найти три новых диагностических маркера рака яичников. Исследователи считают, что их использование также может облегчить поиск персонализированной терапии для пациентов.