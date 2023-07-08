Найдены новые диагностические маркеры рака яичников

Японские ученые нашли три мембранных белка, которые могут послужить маркерами для диагностики рака яичников. Они также разработали метод на основе нанопроволоки для выявления этих белков. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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Один из подходов к обнаружению рака — это поиск внеклеточных везикул (экзосом), которые выделяются опухолью. Такие внеклеточные везикулы можно найти в телесных жидкостях: в крови, моче, слюне.

В экзосомах могут содержаться важные диагностические маркеры. Однако перед использованием необходимо убедиться в их надежности для того или иного типа рака.Японские ученые выделили небольшие и крупные внеклеточные везикулы, связанные с серозной карциномой яичника (один из наиболее распространенных типов рака яичника). Они проанализировали их с помощью жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектрометрии, чтобы выявить белки.