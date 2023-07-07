Более 100 новых жирных кислот нашли в организме человека

Ученые из Квинслендского технологического института в Австралии открыли более 100 ранее неизвестных ненасыщенных жирных кислот. Их выявили в биологических образцах человека.

Жирные кислоты – «строительные блоки», из которых формируются необходимые для жизни липиды. Человеческий организм может вырабатывать их самостоятельно или же получать из пищи. Липиды выполняют много важных функций, в частности, формируют клеточные мембраны и являются предшественниками сигнальных молекул, которые регулируют реакцию на воспаление.

Изменения в липидах могут дать важнейшие сведения о здоровье человека. Так, при анализе крови проверяются уровни холестерина и триглицеридов.

В ходе нового анализа австралийские ученые обнаружили 103 новых ненасыщенных жирных кислоты. Им удалось добиться таких результатов благодаря новой технологии изучения липидов в человеческой клетке.

Ученые использовали сразу несколько видов анализов: жидкостную хроматографию и масс-спектрометр, модифицированный для проведения газофазной реакции с озоном, которая разрушает двойные углерод-углеродные связи в ненасыщенных жирных кислотах. Обработка сложных наборов данных проводилась с помощью специального программного обеспечения.

«Используя этот процесс, мы изучили плазму крови человека, раковые клетки и vernix caseosa, белый слой, покрывающий новорожденных, и обнаружили в каждом из них новые жирные кислоты», – рассказали авторы.

Ученые заявили, что открытие новых липидов и нового липидного метаболизма стало шагом к более чувствительным и избирательным диагностическим тестам.