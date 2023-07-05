Как питье воды помогает терять вес: мнения ученых

Может ли употребление большего количества воды действительно привести к потере веса? "Рамблер" расскажет об этом подробнее с научной точки зрения.

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Хотя никто не говорит, что вы проснетесь худыми, просто выпив глоток воды перед сном, факты подтверждают связь между водой и потерей веса: в конце концов, ваше тело на 60% состоит из воды, а это означает, что прозрачная, не содержащая калорий жидкость играет роль практически во всех функциях организма.

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Исследования показывают, что чем больше вы пьете, тем эффективнее ваше тело выполняет задачи от мыслительных процессов до сжигания жира.

Наука предполагает, что вода способна помочь с потерей веса различными способами. Она может подавить ваш аппетит, ускорить метаболизм и сделать упражнения более легкими и эффективными, и все это может способствовать уменьшению цифр на весах.

Несмотря на то, что бесчисленное множество факторов, моделей поведения и предрасположенностей могут влиять на массу тела, если вашей целью является долгосрочная умеренная потеря веса, то для начала неплохо было бы убедиться, что вы не обезвожены.

Вода естественным образом подавляет аппетит

Когда вы понимаете, что голодны, вашим первым порывом может быть поиск еды. Но на самом деле, ваше тело может хотеть не еды.

«Жажда, вызванная умеренным обезвоживанием, часто ошибочно принимается мозгом за голод», — объясняет Мелина Джамполис.

Более того, питьевая вода может способствовать насыщению, потому что она быстро проходит через систему, растягивая желудок. А это посылает в ваш мозг сообщения, сигнализирующие о сытости.

Ученые считают, что употребление воды незадолго до еды может помочь снизить потребление пищи. Исследования подтверждают эту теорию: люди, которые выпивали два стакана воды непосредственно перед едой съедали на 22% меньше, чем те, кто не пил воду перед едой.

Около двух чашек воды должны наполнить ваш желудок настолько, чтобы ваш мозг мог почувствовать сытость.

Питьевая вода может стимулировать обмен веществ

Эксперты считают, что питьевая вода стимулирует обмен веществ в организме и расход энергии , что в конечном итоге помогает контролировать вес.

В восьминедельном исследовании, опубликованном в 2013 году , когда 50 девушек с избыточным весом выпивали около двух чашек воды за полчаса до завтрака, обеда и ужина без каких-либо дополнительных диетических изменений, они похудели и увидели снижение индекса массы тела.

Это не волшебство: питьевая вода, по-видимому, стимулирует термогенез или выработку тепла в организме, особенно когда она охлаждена. Тело должно расходовать энергию, чтобы нагреть жидкость до температуры тела, и чем больше энергии расходует ваше тело, тем быстрее проходит ваш метаболизм (процесс, посредством которого тело превращает то, что вы едите и пьете, в энергию).

В частности, в небольшом исследовании 2003 года , опубликованном в Журнале клинической эндокринологии и метаболизма, потребление около двух чашек воды температурой 71°F привело к увеличению скорости метаболизма в среднем на 30% у 14 здоровых взрослых людей .