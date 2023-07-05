Найден возвращающий «молодость» ген

Ученые совершили прорыв, используя белок klotho для улучшения когнитивных функций стареющих макак-резусов. Эта разработка открывает перспективы для потенциальных испытаний на людях.

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В исследовании, проведенном международной группой ученых, приняли участие 18 макак-резусов со средним возрастом, эквивалентным 65 годам для человека. После введения им белка klotho обезьяны продемонстрировали улучшение рабочей памяти и способности выполнять задания. Примечательно, что улучшение памяти продолжалось не менее двух недель.

klotho - белок, регулирующий процессы, связанные со старением, - был впервые обнаружен в 1997 году, и его точная функция до сих пор изучается. С возрастом его уровень естественным образом снижается, и его дефицит связан с различными возрастными заболеваниями.

Благодаря этим результатам исследователи хотят перейти к клиническим испытаниям на людях, чтобы изучить потенциал klotho в улучшении когнитивного здоровья и продлении «продолжительности» жизни.