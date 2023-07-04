Ученые научились выявлять болезнь Паркинсона за 7 лет до симптомов

Ученые создали новую систему выявления болезни Паркинсона на основе данный умных часов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Новая технология позволяет выявлять болезнь Паркинсона за семь лет до возникновения первых симптомов. Как оказалось, люди, предрасположенные к развитию заболевания, в течение многих лет до постановки диагноза двигаются значительно медленнее тех, у кого предрасположенности нет. Это проявляется не только в скорости ходьбы, но и в выполнении легкой физической активности, например, уборки, приготовлении чашки чая, заправке постели.

Специалисты из Британского института исследований деменции и Института инноваций в области неврологии и психического здоровья (NMHII) при Университете Кардиффа выяснили это, проанализировав данные более 100 тысяч человек, собранные умными часами в течение семи дней. Ученые систематизировали и сравнили информацию при помощи искусственного интеллекта.