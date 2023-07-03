Ученые выяснили, что на кухне способно вызвать рак крови

Американские ученые выявили связь между газовыми плитами и раком крови. О результатах исследования написал журнал Environmental Science & Technology.

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В рамках эксперимента, специалисты провели анализ работы газовой плиты, а также духовки с температурой около 180 градусов Цельсия. В ходе этого было обнаружено, что плиты, работающие на газе, выделяют в 10-25 раз больше бензола, чем их электрические аналоги.

В публикации отмечается, что газовые плиты повышают уровень канцерогена бензола, которые может приводить к нескольким типам рака крови. По словам одного из авторов исследования, бензол также образуется в различных высокотемпературных средах, в том числе, и в пламени газовых комфорок, передает «МК».

Также стало известно, что онкологические заболевания не всегда связаны с наследственными или внешними факторами. В некоторых случаях рак может развиться из-за приобретенной мутации генов.