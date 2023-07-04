Обнаружена связь между жаркой погодой и ухудшением зрения

Учёные обнаружили, что пожилые люди, живущие в климате с более высокими средними температурами, гораздо чаще страдают серьёзными нарушениями зрения. Правда, объяснить эту взаимосвязь они пока не могут.

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Результаты исследования озвучили учёные из Университета Торонто, изучив данные 1,7 миллиона американцев в возрасте 65 лет и старше. Проанализировав информацию, они пришли к выводу, что люди, живущие в округах США со средней температурой 15,5 °C или выше имели на 44% выше риск ухудшения зрения, чем жители округов со средней температурой 10 °C или ниже.

Особенно сильно связь климатических условий с патологиями зрения была выражена у белых мужчин от 65 до 79 лет и женщин старше 80 лет, – сообщает newatlas.com.

Авторы исследования обращают внимание: если дальнейшие исследования подтвердят причинно-следственную связь между ухудшением зрения и средней температурой – прогнозы будут не очень утешительными. В связи с изменением климата ожидается повышение глобальной температуры, соответственно, важно будет следить за тем, не увеличится ли распространённость нарушений зрения у пожилых людей.