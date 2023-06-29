Какая диета оказалась способна улучшать выносливость

Ученые Юго-Западной больницы Медицинского университета армии Китая выявили, что ограниченная по времени диета оказалась способна улучшать физическую выносливость. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

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Специалисты сосредоточились на том, чтобы выяснить, как время приема пищи регулирует физическую работоспособность и влияет на взаимосвязь с циркадными часами. На животной модели мышей у подопытных, получавших разные модели питания, измерили уровень выносливости.

Оказалось, что у испытуемых с ограничением по времени кормления значительно увеличивалось время бега и дистанция в определенные моменты времени в течение дня. Этот эффект наблюдался как у самок, так и у самцов и сохранялся даже у мышей, регулярно занимающихся физическими упражнениями. Полученные данные показывают наличие молекулярных путей, влияющих на состав мышечных волокон, окислительные процессы, регуляцию метаболизма и экспрессию митохондриальных генов.