Как на самом деле работает правило пяти секунд

Многие поднимают и продолжают спокойно есть упавшую на пол еду. Главное - действовать быстро! Так, появилось правило пяти секунд, согласно которому микробы просто не успевают с пола "перепрыгнуть" на еду. В 2016 году вышло исследование, в ходе которого удалось выяснить, работает ли "правило пяти секунд" и при каких условиях. О результатах данной работы ученых рассказала Ирина Якутенко, научный биолог и молекулярный журналист, на своем канале.

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Автор канала объяснила, что бактерии не могут передвигаться активно - ни прыгать, ни ползать, ни бегать. К упавшей еде они скорее прилипнут и начнут размножаться, а вот с какой скоростью это произойдет, зависит от разных условий.

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Для эксперимента ученые взяли четыре вида поверхностей - плитку, нержавейку, дерево, ковер - и четыре вида продуктов - дыню, мармеладных мишек, хлеб с маслом и просто хлеб. Они нанесли одинаковое количество бактерий на все поверхности и стали ронять на них продукты. Затем они вычисляли, сколько бактерий окажется на продукте через 60 секунд и через 300 секунд.

Результаты оказались неожиданными. Самой безопасной поверхностью оказался ковер. Объясняется это просто - часть бактерий просто провалилась сквозь ворсинки, часть впиталась, соответственно с упавшим продуктом контактировали не все и них. Чем более гладкая поверхность, тем больше бактерий с нее окажется на продукте. На втором месте по относительной безопасности - дерево и в конце списка - плитка и нержавейка.

Также скорость распространения бактерий зависела и от самого продукта. С этой точки зрений самым безопасным продуктом - оказались мармеладные мишки, а самым опасным - дыня, влажная поверхность стала отличным "транспортом" для бактерий. А если сравнивать хлеб, то на хлебе с маслом бактерий оказалось меньше.