Какая доза витамина D может снизить риск мерцательной аритмии у пожилых

Ученые из Университета Восточной Финляндии выяснили, что прием более высоких, чем рекомендовано, доз витамина D в течение пяти лет снижает риск фибрилляции предсердий у пожилых мужчин и женщин. Исследование опубликовано в American Heart Journal.

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В пятилетнем исследовании приняли участие 2495 человек: мужчины в возрасте 60 лет и старше и женщины в возрасте 65 лет и старше. Одна группа принимала плацебо, вторая — 40 мкг (1600 МЕ) витамина D3 в день, а третья —80 мкг (3200 МЕ) витамина D3 в день. Согласно врачебным рекомендациям в Финляндии, рекомендуемая доза витамина D3 для пожилых составляет до 20 мкг (800 МЕ).

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Исходно у участников исследования не было диагностировано сердечно-сосудистых заболеваний или рака, а также они заполнили анкеты о своем образе жизни и питании.

В течение пятилетнего исследования фибрилляция предсердий была диагностирована у 190 участников: у 76 в группе плацебо, 59 в группе 40 мкг и 55 в группе 80 мкг. Риск фибрилляции предсердий был на 27% ниже в группе 40 мкг и на 32% ниже в группе 80 мкг по сравнению с группой плацебо. Исследование не выявило связи между приемом витамина D3 и частотой других сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Через год после начала исследования средняя концентрация витамина D3vв крови составила 100 нмоль/л в группе 40 мкг и 120 нмоль/л в группе 80 мкг. В группе плацебо значительных изменений концентрации витамина не наблюдалось.

Ранее исследования, в которых изучалось влияние витамина D3 на сердце в дозах 10 мкг (400 МЕ) или 50 мкг (2000 МЕ) в сутки, не выявили эффекта в отношении снижения риска аритмии. Из-за этого противоречия необходимы дополнительные исследования, прежде чем можно будет внести изменения во врачебные рекомендации.