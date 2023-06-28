Ученые нашли взаимосвязь между газовой техникой и раком крови

По данным экспертов, при работе газовых конфорок выделяется масса вредных веществ, которые приводят к раку. Примечательно, что концентрация канцерогенов при этом значительно больше, чем в дыме сигареты.

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Горение всего одной газовой конфорки в стандартной кухне приводит к значительному увеличению объема бензола.

Профессор Роб Джексон напомнил, что пары бензола присутствуют при сгорании нефти, в технологических процессах нефтеперегонки и в случае использования газовых конфорок.

Концентрация бензола остается опасной даже спустя несколько часов после прекращения готовки на газовой плите, уточнил эксперт.

В Великобритании ежегодно диагностируется до 10 000 случаев лейкемии, резюмировали ученые.