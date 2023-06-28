В России создали генетический тест, который поможет подобрать диету и спорт

Российские учёные научились исследовать генетику человека и определять предрасположенности к болезням, самые подходящие виды физической нагрузки и наиболее подходящую диету

© Ferra

Новый генетический тест, зарегистрированный Росздравнадзором под названием «Меtabolic Kit 60» от компании MyGenetics, может помочь подобрать диету и программу тренировок для похудения, рассказали представители компании. Этот тест, известный как «Генетика энергетического обмена», позволяет оценить склонность к ожирению и эффективность различных диетических рекомендаций. Он также поможет выбрать подходящий вид спорта, учитывая генетические особенности человека.

Некоторые гены влияют на насыщение кислородом сердечной мышцы, что определяет её скорость насыщения. Это знание позволяет оптимизировать физическую нагрузку для снижения веса, не перегружая сердце. Некоторым людям лучше заниматься высокоинтенсивными упражнениями, такими как подходы к штанге, в то время как другим подойдут умеренные тренировки на велосипеде. Директор MyGenetics Владимир Волобуев объясняет, что правильные рекомендации могут быть получены на основе результатов генетического теста.