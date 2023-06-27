Обнаружена новая причина метастаз рака

Ученые из Техасского университета обнаружили новую причину метастаз рака почек благодаря разработке модели агрессивной почечно-клеточной карциномы (ПКР). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer.

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Авторы работы применили инструмент редактирования генов CRISPR/Cas9 для создания модели, которая точно повторяет ПКР у людей. Также специалисты использовали межвидовой анализ для получения дополнительной информации о механизмах, участвующих в развитии агрессивного рака почки. Добавление в модель специфических мутаций помогло увидеть, как опухоли развиваются и дают метастазы.

Оказалось, что опухолевые клетки становятся геномно нестабильными, выделяя генетический материал в определенном месте, где расположены гены интерферона. В частности, злокачественные новообразования адаптируются к высоким уровням хромосомной нестабильности из-за нарушения пути гена IFNR. Это открытие может быть применено для прогноза развития метастаз рака почек.