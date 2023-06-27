Каких людей никогда не кусают комары

Комары – одни из самых неприятных насекомых на нашей планете. Они не только доставляют нам дискомфорт своими укусами, но и являются переносчиками опасных инфекций, таких как малярия, денге и зика. Однако некоторые люди утверждают, что они не чувствуют укусы комаров. Что же с ними не так? Давайте разберемся.

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В первую очередь, стоит отметить, что комары не равнодушны к выбору своих жертв. Исследования показывают, что насекомые предпочитают кровь одних людей другим. Основными факторами, влияющими на выбор комаров, являются запах тела, выделяемый углекислый газ и температура кожи. Например, люди с более высоким уровнем лактата на коже и высоким содержанием углекислого газа в выдыхаемом воздухе привлекают комаров сильнее.

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Таким образом, одна из причин, почему некоторые люди не чувствуют укусы комаров, заключается в том, что они просто не являются предпочтительными жертвами для этих насекомых. Однако даже если комар укусит такого человека, он может не почувствовать укус. В чем же дело?

Когда комар садится на кожу человека и прокалывает ее своим хоботком, он вводит свою слюну, содержащую антикоагулянты и анестетики. Эти вещества предотвращают свертывание крови и обезболивают место укуса, что позволяет комару спокойно питаться. У большинства людей на укус комара реагирует иммунная система, которая начинает вырабатывать гистамин. Гистамин вызывает воспаление, зуд и покраснение кожи в месте укуса.

Однако у некоторых людей иммунная система не реагирует на укусы комаров так сильно, что они не чувствуют зуда и не замечают покраснения. Это может быть связано с генетическими особенностями, которые определяют индивидуальную реакцию на укусы комаров. Также возможно, что у этих людей иммунная система просто привыкла к укусам комаров и перестала на них реагировать.