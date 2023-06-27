Учёные: простая диета может обеспечить ремиссию диабета 2 типа

Результаты исследования опубликованы в Американском журнале медицины образа жизни. Оно доказало возможность достижения ремиссии диабета 2 типа просто за счёт употребления здоровой пищи без жёсткого ограничения калорий.

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В исследовании приняли участие 59 пациентов с диабетом 2 типа в возрасте от 41 до 89 лет. Одну группу лечили только с помощью изменения питания, другая вдобавок к этому принимала назначенные препараты. У всех пациентов было отмечено снижение уровня глюкозы в крови, а в 37% случаев – полная ремиссия диабета.

Пациентов, проходящих стандартное лечение в оздоровительном центре в Вирджинии, лечили диетой с низким содержанием жиров, цельными продуктами, преимущественно растительными. Улучшение показателей уровня глюкозы сопровождалось у них значительным снижением ИМТ.

Ранее уже были исследования, которые показывали эффективность диеты с цельными продуктами с преобладанием растительной пищи – но они включали существенное ограничение калорий, включая переход на жидкие заменители пищи и голодание. Это исследование явилось уникальным в том ракурсе, что продемонстрировало возможность достижения ремиссии диабета просто за счёт употребления здоровой пищи.