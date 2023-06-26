Лекарство от облысения нашли в волосатых родинках

Молекула, содержащаяся в волосатых родинках, может помочь от облысения, рассказал биолог Максим Пликус. В беседе с Insider он прокомментировал результаты исследования группы ученых под его руководством в Университете Калифорнии.

По словам Пликуса, в таких родинках ученые нашли молекулу вещества остеопонтина, которое раньше не связывали со стимуляцией роста волос.

«Не нужно изобретать никаких новых веществ. У природы уже все есть», — уверен он.

Пилкус полагает, что остеопонтин можно будет вводить в скальп лысеющих женщин и мужчин с помощью инъекций, чтобы разбудить их спящие волосяные фолликулы. Лекарство от облысения, уточняет ученый, уже было проверено на мышах. Этим летом, добавил он, начнутся клинические испытания на людях.