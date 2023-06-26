Чем полигамный мужчина отличается от моногамного

Полигамия – это вид семейных отношений, при котором мужчина имеет несколько жен. Моногамия же предполагает наличие только одной супруги. Вопрос о том, какие мужчины склонны к полигамии, а какие – к моногамии, давно занимает умы ученых разных областей: психологов, медиков и антропологов. Мы попробуем разобраться, чем же полигамный мужчина отличается от моногамного с точки зрения науки.

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Согласно исследованию, проведенному психологами из Университета Оксфорда, мужчины, склонные к полигамии, обладают более высоким уровнем тестостерона, главного мужского полового гормона. Ученые считают, что это может объяснить их повышенную половую активность и стремление к налаживанию отношений с несколькими женщинами одновременно.

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Антропологи также отмечают, что полигамия была распространена среди многих древних народов, и это имело свои причины. Во-первых, в условиях высокой детской смертности и низкой продолжительности жизни полигамия позволяла обеспечить выживание рода. Во-вторых, у мужчин с несколькими женами было больше возможностей для социального роста и укрепления своего положения в обществе.

Однако сегодня полигамия стала скорее исключением, чем правилом. В большинстве стран мира законодательство предусматривает моногамные браки, и лишь некоторые культуры продолжают практиковать полигамию. В связи с этим становится актуальным вопрос о том, какие факторы влияют на выбор мужчины между моногамией и полигамией.

Психологи выделяют несколько основных характеристик, которые могут указывать на склонность мужчины к полигамии. Во-первых, это импульсивность и стремление к новым ощущениям. Такие мужчины часто ищут новые впечатления и не склонны к долгосрочным отношениям. Во-вторых, полигамные мужчины часто обладают высоким уровнем самооценки и стремлением к доминированию. Они хотят быть в центре внимания и контролировать ситуацию, что может проявляться в желании иметь несколько партнеров.