Правда ли, что плохое детство ускоряет старение
О влиянии плохого детства на всю жизнь ребенка психологи и другие эксперты говорят не первое десятилетие. В частности, известно, что детские потери, физическое и эмоциональное насилие, материальные трудности могут оставить серьезный след на жизни человека и стать проблемой уже во взрослом возрасте.
Но это еще не все. Не так давно исследователи установили, что плохое детство способно ускорить эпигенетическое старение. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
На протяжении 30 лет ученые из Медицинской школы Фейнберга Северо-Западного университета США проводили исследование. Об этом сообщает Medical Xpress. Первоначальные показатели всех испытуемых зафиксировали в 1985 году. После этого было две контрольные точки — в 2015-м и 2020-м, когда записывались обновленные данные.
В ходе работы эксперты установили, что тяжелый опыт, пережитый в детстве, к которому относятся насилие, жестокое обращение, безнадзорность и нестабильность в семье, влияет на старение человека. Эпигенетический возраст испытуемых ученые рассчитали по степени метилирования ДНК. У людей с тяжелым детством он был выше хронологического.
При этом специалисты отметили, что старение также зависит от частоты травмирующих эпизодов. В частности, если человек в детстве пережил четыре и более травмирующих события, то его эпигенетический возраст был больше паспортного. Вместе с тем социальное положение и достаток во взрослом возрасте не компенсировали влияния детских переживаний.
Кроме того, дети с тяжелым детстве чаще оказывались зависимы от табака, реже вступали в брак, имели более низкий доход, а также низкую физическую активность.
Ученые установили, что тяжелое детство не только ускоряет процесс старения, но также повышает риск развития сердечно-сосудистых недугов.
Ранее шведские ученые из Уппсальского университета уже проводили исследование на тему того, как трудное детство влияет на жизнь человека во взрослом возрасте. Тогда специалисты пришли к выводу, что, чем больше психотравм человек пережил в детстве, тем сложнее его жизнь будет во взрослом возрасте. В частности, ученые установили, что люди с тяжелым детством чаще имели низкий уровень образования и дохода, плохие взаимоотношения с партнером, лишний вес, высокий уровень стресса и страдали от депрессии.