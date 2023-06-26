Правда ли, что плохое детство ускоряет старение

О влиянии плохого детства на всю жизнь ребенка психологи и другие эксперты говорят не первое десятилетие. В частности, известно, что детские потери, физическое и эмоциональное насилие, материальные трудности могут оставить серьезный след на жизни человека и стать проблемой уже во взрослом возрасте.

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Но это еще не все. Не так давно исследователи установили, что плохое детство способно ускорить эпигенетическое старение. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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На протяжении 30 лет ученые из Медицинской школы Фейнберга Северо-Западного университета США проводили исследование. Об этом сообщает Medical Xpress. Первоначальные показатели всех испытуемых зафиксировали в 1985 году. После этого было две контрольные точки — в 2015-м и 2020-м, когда записывались обновленные данные.

В ходе работы эксперты установили, что тяжелый опыт, пережитый в детстве, к которому относятся насилие, жестокое обращение, безнадзорность и нестабильность в семье, влияет на старение человека. Эпигенетический возраст испытуемых ученые рассчитали по степени метилирования ДНК. У людей с тяжелым детством он был выше хронологического.

При этом специалисты отметили, что старение также зависит от частоты травмирующих эпизодов. В частности, если человек в детстве пережил четыре и более травмирующих события, то его эпигенетический возраст был больше паспортного. Вместе с тем социальное положение и достаток во взрослом возрасте не компенсировали влияния детских переживаний.

Кроме того, дети с тяжелым детстве чаще оказывались зависимы от табака, реже вступали в брак, имели более низкий доход, а также низкую физическую активность.

Ученые установили, что тяжелое детство не только ускоряет процесс старения, но также повышает риск развития сердечно-сосудистых недугов.