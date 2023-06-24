Ученые назвали главный метод борьбы со старением мозга

В ходе исследования, ученые проанализировали научные работы, опубликованные в базе данных PubMed в период с 1 января 2002 года по 1 января 2023 года. Они обнаружили, что накопление стресса, вызванного различными факторами, такими как гипертония, курение, сидячий образ жизни и недостаточный сон, с течением времени причиняет вред мозгу. Этот стресс накапливается и подавляет компенсаторные механизмы восстановления, что в конечном итоге приводит к необратимому повреждению мозга. Об этом пишет “Газета.ru”.