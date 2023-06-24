Ученые назвали главный метод борьбы со старением мозга
Ученые из Университета Миннесоты провели обзор наиболее эффективных стратегий для укрепления здоровья мозга у пожилых людей. Их исследование было опубликовано в журнале The Lancet Healthy Longevity.
В ходе исследования, ученые проанализировали научные работы, опубликованные в базе данных PubMed в период с 1 января 2002 года по 1 января 2023 года. Они обнаружили, что накопление стресса, вызванного различными факторами, такими как гипертония, курение, сидячий образ жизни и недостаточный сон, с течением времени причиняет вред мозгу. Этот стресс накапливается и подавляет компенсаторные механизмы восстановления, что в конечном итоге приводит к необратимому повреждению мозга. Об этом пишет “Газета.ru”.
Множество исследований показали, что когнитивный резерв может замедлить процесс старения мозга. Когнитивный резерв – это способность мозга справляться с повреждениями, вызванными инсультами, травмами, хроническими заболеваниями или возрастными изменениями. Предполагается, что формированию когнитивного резерва способствуют образование и здоровый образ жизни.
Большинство заболеваний мозга имеют длительные предсимптомные фазы, в течение которых можно контролировать агрессивные факторы риска, чтобы предотвратить развитие заболевания или замедлить его прогрессирование.
Хотя методы лечения связанных с мозгом заболеваний ограничены, одним из наиболее эффективных препаратов, выделенных авторами, является леканемаб. Однако профилактика считается наиболее эффективным вмешательством. В свете быстрого роста числа пожилых людей, бремя неврологических заболеваний во всем мире также возрастает, поэтому срочно необходимы программы по популяризации здорового образа жизни.
В качестве примера здоровых привычек, ученые описали концепцию “Life’s Simple Eight”, разработанную Американской кардиологической ассоциацией (AMA), включающую следующие аспекты: достаточный сон, здоровое питание, физическая активность, отказ от курения, поддержание здорового веса, нормализацию уровня липидов и сахара в крови, а также поддержание нормального артериального давления.