Правда ли, что вегетарианцы чаще впадают в депрессию

С каждым годом к числу вегетарианцев примыкает все больше людей. Одни отказываются от продуктов животного происхождения, выказывая свое несогласие с убийством животных, другие отмечают, что чувствуют себя в разы лучше на растительной диете, а третьи просто решают поэкспериментировать.

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Так или иначе, у вегетарианства есть свои плюсы и минусы. В числе плюсов: снижение массы тела, уровня холостерина, риска развития сахарного диабета и ишемической болезни сердца.

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Но вместе с тем у вегетарианства есть и свои минусы. В частности, такая диета чревата дефицитом белка, железа, витамина B12, кальция и не только. Кроме того, ученые установили, что вегетарианцы больше склонны к депрессии. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Психологи провели исследование, основанное на данных опроса, проведенного в Бразилии. Ознакомиться с работой специалистов можно в Journal of Affective Disorders.

В ходе новой работы ученые учитывали куда больше факторов, чем их коллеги раннее. Так, они брали во внимание общее потребление калорий, белка, микроэлементов и уровень обработки пищи. Ученые установили, что депрессия, которая чаще встречается у вегетарианцев, не связана с количеством питательных веществ в их рационе.

Специалисты предположили, что люди с депрессией могут чаще становиться вегетарианцами. Дело в том, что в депрессивном состоянии люди склонны испытывать массу негативных эмоций, в том числе чувство вины. Так, психологи предположили, что люди с депрессией, изучая информацию о скотобойнях и о производстве мяса в целом, могут испытывать более серьезные угрызения совести. Вследствие этого они и становятся вегетарианцами.

Кроме того, переход на растительный рацион подчас может негативно отразиться на социальной жизни человека. Нередко вегетарианцы сталкиваются с непониманием и даже насмешками, что также негативно влияет на психику.

Специалисты считают, что и вегетарианство, и депрессию могут спровоцировать тяжелые впечатления от просмотра фильмов, где демонстрируется жестокость мясной промышленности. Нередко люди решают отказаться от мяса, чтобы предотвратить жестокое обращение с животными.