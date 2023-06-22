Ученые научились лечить инсульт при помощи стимуляции мозга электричеством

Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали новый метод лечения острого ишемического инсульта. В его основу легло использование высоконаправленной электрической стимуляции мозга.

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Данный подход, известный как HD C-tDCS, позволяет увеличить приток крови к повреждённым участкам мозга и защитить его ткани от дальнейшего повреждения.

В исследовании, в котором участвовало 10 пациентов с острым инсультом, учёным удалось спасти около 66% мозговой ткани вокруг ядра инсульта с помощью HD C-tDCS. Для сравнения, в контрольной группе без электростимуляции процент успешно находился на уровне нуля.