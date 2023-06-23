Ученые: морской огурец является ключевым ингредиентом в профилактике диабета

Хотя вы, возможно, не знакомы с морскими огурцами, они считаются деликатесом во многих азиатских культурах.

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Не путать с овощами, морские огурцы — это морские животные.

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Они живут на морском дне по всему миру, но наибольшее число их находится в Тихом океане.

Большинство морских огурцов напоминают гусениц и имеют мягкие трубчатые тела.

Они собираются дайверами или выращиваются на коммерческой основе в больших искусственных прудах.

Помимо своей кулинарной привлекательности, морские огурцы используются в традиционной народной медицине для лечения широкого спектра заболеваний.

Как используются морские огурцы?

Морские огурцы использовались в качестве источника пищи и лекарственного ингредиента в странах Азии и Ближнего Востока на протяжении веков.

Эти слизнеобразные животные используются либо свежими, либо сушеными в различных блюдах, хотя сушеная форма, безусловно, наиболее часто используется.

Сушеный морской огурец, известный как bêche-de-meror trepang, увлажняется и добавляется в супы, рагу и картофель фри.

Морские огурцы также можно есть сырыми, маринованными или жареными.

Морской огурец также используется в традиционной китайской медицине, где считается, что он обладает целебными свойствами и используется для лечения таких заболеваний, как артрит, рак, частое мочеиспускание и импотенция.

Кремы, настойки, масла и косметика с экстрактом морского огурца, а также пероральные добавки морских огурцов также популярны в традиционной китайской медицине.

Из-за высокого спроса многие виды морских огурцов переловлены, а некоторые находятся под угрозой исчезновения в дикой природе.

Морские огурцы против диабета

Изучая лечебные свойства морских огурцов (Holothuria scabra), австралийские исследователи обнаружили, что обработанный сушеный морской огурец с солевыми экстрактами может ингибировать соединение, связанное с повышенным риском развития диабета, тем самым снижая вероятность заболевания.

На сегодняшний день не существует коммерчески доступного терапевтического агента для ингибирования образования этого соединения, называемого конечным продуктом усовершенствованного гликозилирования (AGE).

AGE образуются, когда белки и/или жиры соединяются с сахарами в кровотоке. Когда они накапливаются в больших количествах, они увеличивают диабетические осложнения, включая болезни сердца, болезнь Альцгеймера, Паркинсона, заболевания почек и рак.

Ведущий исследователь, доктор Пермал Део из UniSA, говорит, что понимание того, как биологически активные соединения в морских огурцах могут ингибировать AGE, может защитить от этих заболеваний.

"Мы знаем, что накопление AGE связано с осложнениями диабета 2 типа, поэтому стратегии по предотвращению этого могут снизить риск развития диабетических осложнений.

Биологически активные новые соединения в лекарственных растениях и пищевых продуктах являются потенциальными терапевтическими агентами для предотвращения осложнений диабета.