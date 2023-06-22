Недавнее исследование показало, что отдых в середине дня может замедлить скорость старения мозга и сохранить его здоровым и активным на протяжении среднего и пожилого возраста.

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Команда учёных из Университетского колледжа Лондона выяснили, что дневной сон может замедлить скорость старения мозга, сохранить его здоровым и активным. В исследовании использовались данные приблизительно 379 тысяч человек в возрасте от 40 до 69.

Профессорам удалось выявить генетическую предрасположенность некоторых людей к такой практике. Доктор Гарфилд сравнил объём их мозгового вещества.

Результаты показали, что у тех, кто обычно дремлет, мозг в среднем больше на 1,3 процента. Соответственно, он содержит больше жизненно важных нервных клеток, что уменьшает риск развития деменции и сохраняет молодость.

Оптимальное время для отдыха составляет не более 30 минут в первую половину дня. Это поможет защититься от недостатка ночного сна и возможного стресса.

Валентина Паз, главный автор работы, отметила: