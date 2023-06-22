Российские ученые достигли значительного прорыва в области лечения рака легких, разработав новый способ, основанный на использовании аэрозолей с наночастицами препарата. Эта инновационная технология позволяет точечно воздействовать на пораженные участки организма, снижая тяжесть побочных эффектов, сообщает газета «Известия».

Исследование проводилось совместно специалистами из Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук, Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина, Сколковского института науки и технологий, а также других научно-исследовательских учреждений России. Результаты этой научной работы были опубликованы в международном научном журнале.

В основе нового метода лежит использование блеомицина в качестве действующего вещества. Ученые отмечают, что при применении наноаэрозольной формы препарата доза лекарства в крови может быть на 100 раз меньше по сравнению с традиционными внутрибрюшинными инъекциями.

Один из соавторов исследования Игорь Канев старший научный сотрудник Лаборатории тераностики и ядерной медицины Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, пояснил:

«Наши исследования показали, что частицы такого размера при вдыхании могут достичь глубоких областей легких, а затем попадать в кровь. Особенностью аэрозольных частиц является их слабый электрический заряд, который вдвое ускоряет их оседание в легких по сравнению с нейтральными частицами».

Для проведения экспериментов ученые использовали собственно разработанное оборудование в научном центре в Пущино. Они утверждают, что данная установка позволяет превратить практически любое вещество в наноаэрозоль.