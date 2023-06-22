Ученые обнаружили сигналы мозга, необходимые для мыслительной активности

Исследователи из Сиднейского и Фуданьского университетов продвинулись в понимании человеческого мышления. В ходе изучения данных функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) коры головного мозга людей специалисты впервые обнаружили спиралевидные волны, которые, как оказалось, играют определяющую роль в когнитивной деятельности.

Эти волны постоянны и действуют как в состоянии покоя, так и при мыслительной активности. Эти «спирали» играют принципиальную роль в обработке информации.

Учёные отметили в отчёте исследования, что при выполнении испытуемыми различных задач, спиралевидные волны меняли направление вращения: расположение волн и направление их вращения зависят от конкретики поставленной задачи. «Спирали» вращаются вокруг центральных точек, распространённых по всей коре мозга, могут даже передвигаться с места до 10 см. В левом и правом полушариях волны располагаются в основном симметрично.