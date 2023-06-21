Ученые: готовка при этих температурах может повысить риск рака

По данным Национального института рака, была выявлена связь между мясом, приготовленным при высоких температурах, и повышенным риском развития нескольких видов рака.

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Учёные предполагают, что при употреблении таких продуктов, как мясо, овощи и зерновые, человек получает ДНК пищи.

Исследователи Стэнфордского университета в сотрудничестве с другими институтами решили выяснить, может ли приготовление пищи при высоких температурах привести к повреждению ДНК в продуктах питания.

Для проверки гипотезы были выбраны свиной, говяжий фарш и картофель. Также использовались два способа приготовления — варка и запекание в течение 15 и 20 минут при температуре 100 и 220 градусов соответственно.

В конечном итоге было обнаружено повреждение ДНК, особенно при высокой температуре. Однако у овоща изменения оказались меньше, чем у мяса. При этом все продукты были генотоксичными. Это означает, что они могут нарушать функции генов и потенциально вызывать мутации, способные неконтролируемо размножать клетки.

Профессор Эрик Кул: Наше исследование поднимает много вопросов о совершенно неизученном, но, возможно, существенном хроническом риске для здоровья от употребления продуктов, приготовленных при высоких температурах. Мы показали, что приготовление пищи может быть источником генетического риска.