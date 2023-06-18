Фруктоза оказалась опасна для мозга

Еще недавно искусственную фруктозу считали безопасной альтернативой сахару и предлагали как подсластитель для диабетиков. Сегодня отношение к такой фруктозе, как и к прочим сахарозаменителям, у диетологов сменилось на настороженное.

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Теперь фруктозу считают не здоровой альтернативой, а потенциально опасной. Переизбыток фруктозы вредит печени и мозгу, может помогать развитию болезни Альцгеймера.

Оказалось, что фруктоза способна вызывать накопление амилоидных бляшек в мозге, которые становятся основным признаком нейродегенеративного заболевания. Диетологи характеризуют искусственную фруктозу так: «Еще хуже сахара». Подчеркнем: речь именно о фруктозе-сахарозаменителе, а не о фруктозе, которая естественным образом содержится во фруктах и некоторых овощах.

Но и переизбыток естественной фруктозы также вреден для печени и может привести к ожирению. Считается, что два больших яблока в день принесут пользу, а третье - уже вызовет избыточную нагрузку на печень.

Болезнь Альцгеймера может вызвать та фруктоза, которая есть в добавках, а не в природных источниках. Тем людям, в чьей семье были эпизоды этой болезни, лучше исключить из рациона любые продукты с искусственной фруктозой. Да и диабетикам фруктоза вовсе не полезна, поскольку так же, как сахар, ведет к выбросу инсулина в кровь.

И не будем забывать о том, что при деменции и болезни Альцгеймера крайне важно соблюдать режим питания. Рекомендуется питаться часто, но маленькими порциями. Прием пищи можно разделить на 5-6 раз в день. Кроме того, необходимо включить большое количество овощей и фруктов в ваш рацион, а также питаться продуктами, содержащими незаменимые жирные кислоты.