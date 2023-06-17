Ученые рассказали, кому не вредит ночной образ жизни

Спиртное и курение увеличивают риск преждевременной смерти среди тех, кто ведет ночной образ жизни. Однако ночной образ жизни сам по себе ни при чем. Это выяснили исследователи из Финского института гигиены труда в Хельсинки, пишет журнал Chronobiology International.

Эксперимент стартовал 1981 году. В нем участвовали практически 23 000 близнецов, мужчин и женщин. К 2018 году умерло практически девять тысяч участников исследования, а вероятность смерти по любой причине среди людей с явно вечерним хронотипом (склонностью чувствовать бодрость в конкретное время) была на 9% выше, чем среди людей с утренним хронотипом.