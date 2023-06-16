Раскрыта связь между весенней аллергией и изменением климата

Британские ученые раскрыли связь между сенной лихорадкой (поллинозом) и глобальной проблемой изменения климата. Условия окружающей среды негативно воздействуют на тех, кто страдает весенней аллергией. Об этом сообщает The Guardian.

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Сенной лихорадкой называют сезонное аллергическое заболевание, которое сопровождается раздражением, зудом и воспалением слизистой глаз и носа. Ученые пришли к выводу, что изменение климата в числе причин ухудшает ситуацию, так как делает сезон пыльцы более продолжительным. Проблема связана с ростом числа жарких дней без осадков.

Специалисты также предсказали, что в будущем положение может усугубиться.

«Растет научный консенсус в отношении того, что изменение климата повлияет на сезон пыльцы в Великобритании и приведет к его увеличению», — заявили в Метеорологической службе королевства.