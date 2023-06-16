Препараты для кишечника могут смягчить симптомы депрессии

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что добавление в рацион пробиотической смеси, содержащей 14 штаммов бактерий, может помочь людям, которые лечатся антидепрессантами от большого депрессивного расстройства. Исследование опубликовано в журнале JAMA Psychiatry.

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В исследовании приняли участие 49 взрослых с диагностированным большим депрессивным расстройством и с неполным ответом на рецептурные антидепрессанты. 25 пациентов получали широко доступную запатентованную пробиотическую добавку из смеси 14 штаммов, а 24 человека — плацебо. Они также продолжали принимать антидепрессанты.

В течение восьми недель симптомы смягчились в обеих группах, но начиная с четвертой недели в группе пробиотиков наблюдались более значительные улучшения. Состояние пациентов оценивали с помощью специальных тестов для измерения депрессии и тревоги.

Появляется все больше доказательств того, что кишечная микробиота, огромное и динамичное сообщество микроорганизмов, населяющих кишечник, играет роль в регуляции настроения.

В связи с этим появился термин ось "кишечник - мозг", обозначающий непрерывную двустороннюю связь между желудочно-кишечным трактом и мозгом. Новое исследование стало важным первым шагом в изучении терапевтического эффекта пробиотиков в лечении депрессии, от которой, по данным Всемирной организации здравоохранения, страдают примерно 5% взрослых.