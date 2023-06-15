Российские ученые изобрели средство от опьянения

Исследователи из МФТИ нашли настоящее «лекарство» от похмелья. По их словам, средство поможет избежать всех признаков употребления алкоголя. Доклинические испытания на мышах удивили положительными результатами. Показатели животных по фильтрации информации и удержания на вращающемся тренажере увеличились в разы.

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Пока авторы биологически-активной добавки не разглашают её полный состав, ссылаясь на коммерческую тайну. Известно только, что это сочетание аминокислот и сахаров в запатентованной рецептуре. Эти компоненты и так участвуют в обмене веществ человека, добавка просто увеличивает их количество для улучшения работы соматической нервной системы.

Действие средства направлено на полное устранение всех симптомов опьянения. После приема добавки выпитый алкоголь не будет влиять на координацию, внимание и мыслительные способности. У средства не заявлено каких-либо побочных эффектов, так что его употребление безопасно.

При этом стоит иметь в виду, что добавка не избавит от зависимости и других негативных симптомов, которые связаны с хроническим алкоголизмом. Изобретатели также предупредили, что их разработку нельзя воспринимать как противоядие, позволяющее управлять транспортным средством в нетрезвом состоянии.